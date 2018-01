Dronken bestuurder rijdt wagen op ander autodak 02u24 0 Foto Dieter Nijs De dronken bestuurder slaagde erin zijn wagen te parkeren op het dak van een andere auto. Brussel Een dronken bestuurder heeft tijdens nieuwjaarsnacht zijn wagen volledig in de prak gereden. Hij kwam spectaculair met zijn voertuig op het dak van een geparkeerde auto terecht.

De bestuurder reed omstreeks 2 uur gisterochtend door de Groot-Bijgaardenstraat in Sint-Agatha-Berchem, maar verloor plotseling volledig de controle over zijn stuur. "Hij vlamde eerst tegen twee geparkeerde wagens", zegt woordvoerder van de politiezone Brussel-West. "Vervolgens knalde hij tegen een boom aan, die hem uiteindelijk half op het dak van een wagen katapulteerde." De carrosserie van de auto kreeg rake klappen te verduren en lag er zo goed als volledig in brokstukken bij. "De ademtest van de bestuurder bleek positief. Zelf raakte hij niet zwaargewond door het ongeval. We arresteerden de man en namen hem mee naar het bureau", aldus Berckmans.





Er vielen verder ook geen gewonden.





(DCFS/SRB)