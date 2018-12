Dronken bestuurder ‘parkeert’ wagen op tramsporen Robby Dierickx

29 december 2018

13u50 0

Een dronken bestuurder heeft zich zaterdagochtend in alle vroegte met zijn wagen vastgereden op de tramsporen ter hoogte van de halte Lemonnier in Brussel. “Het was de eerste trambestuurder die omstreeks 5.40 uur opmerkte dat er een wagen op de sporen stond”, zegt An Van hamme, woordvoerder van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. “De auto stond net voor de ingang van de tunnel. Het tramverkeer op de lijnen 82 en 51 was daardoor onderbroken tussen de haltes Lemonnier en het Zuidstation.”

Om 6.23 uur werd de wagen met Franse nummerplaat getakeld. De Brusselse politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol.