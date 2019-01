Dronkaard valt vrouw aan met stok WHW

16u15 0 Brussel Een 25-jarige man is opgepakt nadat hij een vrouw op straat aanviel. Omdat het slachtoffer een foto van hem liet zien aan de politie kon hij snel gevat worden.

De vrouw was woensdag op weg naar haar werk toen ze omstreeks kwart na tien in de voormiddag op het Solvayplein aangevallen werd door een man die duidelijk onder invloed van alcohol was. Ze verweerde zich kranig en na tussenkomst van voorbijstaanders kon ze haar weg vervolgen. De agressieveling kwam even later echter terug en met de hulp van een stok viel hij haar opnieuw aan. Hierna nam hij de benen. Het slachtoffer had gelukkig een foto van haar belager kunnen nemen en toonde deze aan de agenten vooraleer ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Met behulp van de foto kon de man in de buurt van het Noordstation opgepakt worden.