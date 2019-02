Drijvende dam tegen vervuiling op vijvers DBS

03 februari 2019

07u28 0 Brussel Een boswachter heeft zaterdagmiddag de brandweer verwittigd nadat hij vervuiling opgemerkt had op de vijvers van het Rood Klooster in Oudergem.

Op twee vijvers werd de aanwezigheid van koolwaterstoffen vastgesteld, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. De oorzaak van de vervuiling is nog niet bekend. De brandweer heeft een drijvende dam ingezet om te vermijden dat de vervuiling uitbreidt. De grote visvijvers konden zo gevrijwaard worden.

Omdat het bijna onmogelijk is om met voertuigen tot bij de vijvers te geraken moest het materieel tot daar gedragen worden. Een kajak van de boswachters werd gebruikt om de drijvende dam in te zetten. Tien brandweermensen waren drie uur lang in de weer. De civiele bescherming van Crisnée zal ter plaatse komen om de materie te neutraliseren.