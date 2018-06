Drie woonwagens gaan op in vlammen 26 juni 2018

02u57 0 Brussel In een woonwagenkamp in Anderlecht zijn gisteren drie woonwagens in vlammen opgegaan. Gewonden vielen er niet.

De brand brak gisteravond omstreeks 19 uur uit in het kamp in de Dantestraat. "De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur al even snel onder controle", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Desondanks gingen toch drie woonwagens in vlammen op. Dat ging gepaard met een grote rookpluim die tot ver in de buurt te zien was. Het kamp werd intussen ontruimd, maar het is niet duidelijk waar de bewoners de nacht doorgebracht hebben.





Kamp moest weg

"Het kamp werd opgezet op privéterrein", zegt Eric Tomas, burgemeester van Anderlecht. "In totaal woonden er zo'n vijftig mensen. Op 1 juni hebben we als gemeente reeds beslist dat ze de site moesten verlaten. Na deze week moesten ze vertrekken. Het is voorlopig nog niet duidelijk of het al dan niet om kwaad opzet gaat."





De burgemeester is ook nog altijd niet te spreken over het feit dat het kamp er überhaupt opgetrokken werd. "Tijdens een plaatsbezoek heeft de politie er een onaanvaardbaar gebrek aan hygiëne vastgesteld, een echte schande", aldus Tomas. "We hebben de eigenaar van het terrein gevraagd om het af te sluiten, zodat het niet opnieuw ingenomen kan worden." (VDBS)