Drie wagens uitgebrand op parking WHW

06 januari 2019

17u29 0 Brussel De brandweer van Brussel is zaterdagnacht uitgerukt voor drie brandende voertuigen op de parking van een complex van sociale woningen in de Van Overbekelaan in Ganshoren.

De interventie vond rond 3 uur plaats. Een buurtbewoner had de hulpdiensten verwittigd. Het is nog onduidelijk of het vuur opzettelijk aangestoken werd of per ongeluk ontstond. De oorzaak van de brand wordt niet vermeld in het rapport van de brandweer. Evenmin wordt gepreciseerd of het vuur in één enkel of in verscheidene voertuigen uitbrak.