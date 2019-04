Drie wagens uitgebrand in garage: rook zorgt even voor hinder in ziekenhuis Robby Dierickx

14 april 2019

In een garage onder een appartementsgebouw in de Schaarbeeksehaard in Schaarbeek zijn zaterdagavond drie van de vijf geparkeerde wagens uitgebrand. De Brusselse brandweer kreeg het vuur relatief snel onder controle. Uit voorzorg werden de bewoners van de appartementen op de drie bovengelegen verdiepingen geëvacueerd, maar niemand geraakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De rook zorgde wel even voor hinder in het nabijgelegen Paul Brienziekenhuis, al werd alleen een lege vleugel getroffen. Problemen voor de patiënten waren er bijgevolg niet. Nadat de vleugel verlucht werd, waren alle problemen van de baan.