Drie slachtoffers krijgen messteken tijdens vechtpartij 02 juni 2018

03u00 0 Brussel Ter hoogte van het Noordstation zijn donderdagnacht zo'n twintig personen met elkaar op de vuist gegaan. Drie vechtersbazen raakten gewond door messteken. De politie pakte vier man op.

Op beelden die gemaakt werden door een getuige is te zien hoe zo'n twintig personen aan de achterkant van het Noordstation amok maken. Op een bepaald moment wordt één van hen aangevallen met een staaf, en even later wordt een andere betrokkene hardhandig tegen de grond gewerkt. De vechtersbazen trappen zelfs nog even na.





"In de nacht van donderdag op vrijdag is aan het Noordstation inderdaad een vechtpartij uitgebroken", klinkt het bij de lokale politie. "Drie mensen raakten hierbij gewond door een mes." Eén van de slachtoffers was er volgens het parket ook erg aan toe. "De oorzaak en de omstandigheden van de vechtpartij zijn op dit moment nog onduidelijk", zegt Gilles Dejemeppe van het Brusselse parket. "Het onderzoek zit nog maar in de beginfase. We kunnen ook niet bevestigen dat het om transmigranten zou gaan die in het Maximiliaanpark en het Noordstation verblijven."





De politie kon wel vier verdachten oppakken. "Zij moeten nog verhoord worden. Over de identiteit van de daders en slachtoffers kunnen we voorlopig nog niets kwijt." (VDBS/VPL)