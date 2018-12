Drie relschoppers eind januari al voor rechter WHW

18 december 2018

14u02 1 Brussel Drie personen die opgepakt werden naar aanleiding van rellen na de ‘Mars tegen Marrakesh’ die zondag plaatsvond in Brussel, moeten op 24 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen.

De ‘Mars tegen Marrakesh’ lokte zondag zo’n 5.500 betogers naar het Schumanplein. Die betoging verliep rustig maar na afloop zochten relschoppers de confrontatie op met de politie. Daarbij raakten vijf politieagenten gewond, en werd heel wat straatmeubilair vernield. Ook het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie raakte beschadigd. De politie pakte 90 mensen administratief op en 6 gerechtelijk.Lang moesten ze niet in de cel doorbrengen. De laatsten mochten maandag al opnieuw naar huis.

Aanslag op VRT

Drie van die zes kregen na hun verhoor een rechtstreekse dagvaarding voor de zitting van de Nederlandstalige correctionele rechtbank op 24 januari. Het gaat om L.F., geboren in 1983, die de politie zou bekogeld hebben met projectielen, P.V., geboren in 1984, die pepperspray zou gebruikt hebben tegen een politieagent, en L.D., geboren in 1963, die in de nasleep van de betoging werd opgepakt omdat hij op Facebook met een aanslag dreigde en daarbij de openbare omroep VRT viseerde.

Nog arrestaties in aantocht

Drie andere personen, die eveneens opgepakt waren, zijn na verhoor vrijgelaten maar het onderzoek tegen hen loopt verder. “Er zijn ook een resem processen-verbaal tegen onbekenden opgemaakt”, zegt persmagistraat Gilles Dejemeppe. “Ook die onderzoeken lopen verder.” De verschillende camerabeelden die gemaakt zijn van de incidenten worden grondig geanalyseerd. Op deze manier hoopt men de ergste relschoppers snel te kunnen identificeren, oppakken en voor de rechter te brengen. De kans is dan ook groot dat binnen afzienbare tijd nieuwe arrestaties verricht zullen worden. Bij eerdere betogingen van dokwerkers die uit de hand liepen werden verschillende relschoppers in de maanden na de feiten uit hun bed gelicht. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen of celstraffen met uitstel.