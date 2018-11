Drie personen bedwelmd door CO-intoxicatie Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

Drie personen raakten maandag bij twee verschillende incidenten bedwelmd door CO-intoxicaties. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De twee, bijna gelijktijdige incidenten, vonden maandagavond rond 20.00 uur plaats in Oudergem en Schaarbeek. In de François-Bernard Verbovenstraat in Oudergem was er in acht flats van hetzelfde gebouw een probleem met de afvoer van de verbrandingsgassen. Vermoedelijk was de installatie niet conform en waren er lekken. Twee licht geïntoxiceerde personen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident in Schaarbeek vond plaats in de Koninklijke Sint-Mariastraat. Daar raakte een jonge vrouw bedwelmd omdat haar badkamer onvoldoende verlucht werd. De jonge vrouw werd overgebracht naar het Brugmann ziekenhuis.