Drie gezinnen even zonder water 07 maart 2018

In de Jacques Janssenstraat werd gisteren een lek in de waterleiding vastgesteld. De straat werd afgezet en een ploeg van Vivaqua rukte uit voor de nodige vaststellingen. Door het lek bleken drie woningen een tijdlang zonder water te zitten. Die gezinnen werden uiteindelijk op een alternatieve manier van water voorzien. Wanneer de herstellingswerken achter de rug zullen zijn, is niet duidelijk. (VDBS)