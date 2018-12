Drie gewonden bij cafégevecht RDK

02 december 2018

Bij een ruzie in een café in de Rivierstraat in Sint-Joost-ten-Node zijn zaterdagavond drie gewonden gevallen. Toen de politie en de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werden de wagens door enkele jongeren bekogeld met stenen. Er werd vervolgens een veiligheidsperimeter ingesteld en enkele straathoekwerkers konden de rust laten weerkeren. De drie gewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerden nooit in levensgevaar. Niemand werd opgepakt.