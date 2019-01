Drie gele hesjes krijgen werkstraf voor aandeel in rellen Lid van ‘harde kern’ krijgt 15 maanden met uitstel WHW

18 januari 2019

13u39 0 Brussel Drie ‘gele hesjes’ zijn veroordeeld tot werkstraffen van 100 uur. Een vierde kreeg een celstraf van 15 maanden met uitstel. Hij behoorde tot de harde kern van de betoging van 30 november.

De rechter was niet mals voor Ezechiele F. (37) uit Charleroi. Van de vier ‘gele hesjes’ die zich twee weken geleden moesten verantwoorden had hij zich dan ook met voorsprong het meest misdragen. De man hoorde tot de harde kern van de betogers die zich richtten tegen de politie. Hij werd gearresteerd maar met behulp van medebetogers kon hij zich losrukken. In plaats van gekalmeerd te zijn jutte hij hierna de menigte op door een grote steen in de richting van de politiemensen te gooien. Andere betogers volgden zijn voorbeeld en begonnen projectielen te gooien. Daarbij raakte een politieman gewond.

Onwaardig

De man had gezegd ‘dat hij niemand pijn wilde doen’ en ‘dat het slechts om een klein steentje ging’. Bovendien had hij benadrukt dat hij een gezinsmens was met drie kinderen. Dat laatste was geen verzachtende omstandigheid volgens de rechter. Integendeel.“U had bij de eerste tussenkomt van de politie moeten gehoorzamen. U werd opgepakt omdat u de neutrale zone wilde betreden en u hebt dan de hulp van andere betogers ingeroepen. Daarna heeft u met een steen geworpen en een agent verwond. Op uw leeftijd had u beter moeten weten. Uw gedrag was een vader onwaardig”, haalde de rechter uit.

Werkstraffen

De drie anderen kwamen beter weg. Zij werden herkend toen ze stenen gooiden naar de ordediensten. Ook bij hen excuses genoeg waarom ze dit hadden gedaan. “Het was zijn eerste betoging. Hij was onder de indruk van het waterkanon”, had de advocaat van Thibault V. (25) gepleit. Ook in zijn geval ging het naar eigen zeggen om ‘een klein steentje’. Hij kreeg in ruil een werkstraf van 80 uur. Ook voor Sebastien B. (44) uit Charleroi was het zijn eerste betoging. “En mijn laatste’, bezwoer hij de rechter. Een werkstraf van 100 uur is zijn lot. Amory R. (23) was de enige die zich moest verantwoorden voor de onlusten bij de kleinschaligere betoging van 8 december. Hij sloopte een verkeerslicht nadat hij zich had ‘laten meeslepen door de sfeer’. Ook gooide hij een steen naar de politie. Hij zal een werkstraf van 150 uur moeten uitvoeren.