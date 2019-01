Dott vervoegt de Brusselse deelstepmarkt VRJB

Bron: Belga 0 Brussel Een nieuw deelstepsysteem is als vierde speler op het Brusselse terrein opgedoken. Dott start met een vijftigtal steps en concentreert zich in de eerste plaats op de Europese wijk, dat meld Bruzz.

Na Trotty, Bird en Lime is Dott al de vierde speler op de Brusselse deelstepmarkt. Twee ervan, Trotty en Bird, zijn wel in een soort “winterpauze” en zijn daarom momenteel niet actief. De steps van Lime blijven, ook in de winter, alomtegenwoordig in het straatbeeld. Of Trotty en Birs als kleinere spelers nog zullen terugkeren na de winter is nog een vraagteken.

Regelgeving

De deelsteps van Lime waren de afgelopen weken herhaaldelijk het onderwerp van discussie. Dat gebeurde omdat de elektrische steps geregeld worden achtergelaten in het midden van een trottoir, waardoor ze de doorgang voor voetgangers, fietsers of rolstoelgebruikers belemmeren. “Het is een markt in volle ontwikkeling. Wij willen als stad niks verbieden, maar willen met de nieuwe regelgeving dat het ordentelijk verloopt. Uiteindelijk zal de situatie zich ook wel gaan stabiliseren en is het aan de operatoren om aan te tonen dat ze een echte aanvulling zijn op het openbaar vervoer en een duurzame plaats in deze stad kunnen hebben”, vertelt Mathias Dobbels, woordvoerder van Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).

Nieuwe speler Dott stelde het Brussels gewest op de hoogte van zijn komst en houdt zich ook aan de regelgeving. “De nieuwe regels voorzien dat operatoren met minstens 50 toestellen moeten beginnen, dat heeft Dott aan ons bevestigd. Zij mogen daarbij de zone van hun dienstverlening beperken maar moeten wel publiek toegankelijk zijn”, verklaart Dobbels. Dott focust zich op veiligheid en duurzaamheid. Met hun dikke banden en groter bereik zouden ze nog gepaster zijn voor de stad.