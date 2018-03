Dossiers rellen samen behandeld 06 maart 2018

02u51 0

Op 16 maart zullen alle dossiers rond de rellen in Brussel van november vorig jaar behandeld worden. Gisteren stonden twee uitspraken gepland omtrent de rellen aan de Naamsepoort van 25 november. Deze zaken zullen over twee weken gezamenlijk behandeld worden. Bij de rellen werd onder andere een verkeersbord gegooid naar commissaris Vander-smissen. Naar een vrachtwagen van de federale politie werden talloze projectielen geworpen. De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene en de commissaris zullen zich burgerlijke partij stellen. Gisteren had de rechtbank uitspraak moeten doen, maar ze heeft de debatten heropend. De rechtbank oordeelt dat de rellen als een geheel beschouwd moeten worden, onder meer omdat beiden dezelfde politiecombi zouden aangevallen hebben. Bovendien zijn in een van de dossiers beelden waarop ook de verdachte van het tweede dossier te zien is. Ook de dossiers rond de rellen aan de beurs na de Marokkaanse kwalificatie voor het WK voetbal staan dan op de agenda.





(WHW)