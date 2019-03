Doodrijder journaliste in mei voor rechter WHW

15 maart 2019

12u20 0 Brussel De man die op 7 november 2017 een journaliste (28) van de krant De Standaard doodreed in Schaarbeek verschijnt op 17 mei voor de politierechter.

Vanochtend werd het dossier ingeleid en de partijen krijgen nu twee maanden de tijd om hun conclusies uit te wisselen. Het ongeval gebeurde op 7 november 2017, op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Om 22.30 uur werd de vrouw aangereden, terwijl ze de straat overstak. De bestuurder bleef na het ongeval ter plaatse en werd ondervraagd door de politie, maar al snel weer vrijgelaten. Hij bleek niet onder de invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Het Brussels parket opende een onderzoek om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen, onder meer of de auto te snel reed, en besloot de jongeman uiteindelijk voor de politierechtbank de dagvaarden. Enkele dagen na het dodelijke ongeval werd het collectief ‘STOP Haachtsesteenweg’ opgericht om de verkeersonveiligheid in de straat te verbeteren.