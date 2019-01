Doodrijder journaliste in maart voor rechter WHW

23 januari 2019

13u30 0 Brussel De man die op 7 november 2017 een journaliste (28) van de krant De Standaard doodreed in Schaarbeek verschijnt op 15 maart voor de politierechter.

Het ongeval gebeurde op 7 november 2017, op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Om 22.30 uur werd de vrouw aangereden, terwijl ze de straat overstak. De chauffeur is niet gevlucht en werd dezelfde avond nog gehoord door de politie, waarna hij werd vrijgelaten. Er waren geen alcohol of drugs in het spel. Naar de exacte omstandigheden van het ongeval werd een onderzoek ingesteld. Enkele dagen na het dodelijke ongeval werd het collectief ‘STOP Haachtsesteenweg’ opgericht om de verkeersonveiligheid in de straat te verbeteren.