Domino is derde toekomstige vuilnispaard DIER KRIJGT UITGEBREIDE TRAINING OM DRUKKE BRUSSELSE GEMEENTE TE DOORKRUISEN

De gemeente Schaarbeek heeft een nieuwe gemeentewerker in dienst genomen. Niet zomaar één, Domino is een vier jaar oud Ardens trekpaard en zal volgend jaar met zijn twee collega's het huisvuil in de stad ophalen. Maar voor hij aan de slag gaat, wordt Domino op trainingen klaargestoomd tot 'vuilniskarpaard'.

Enthousiast wacht een gezadelde Domino vrijdagochtend aan de stallen van het Josaphatpark in Schaarbeek voor zijn training. Misschien wel iets té enthousiast, want als toekomstig huisvuilophaler moet hij beheerst door één van de drukste gemeenten van Brussel kunnen manoeuvreren. "Toeterende wagens, bruusk rijdende chauffeurs en voorbijrazende trams. Door niets van deze dingen mag Domino afgeleid of opgeschrikt worden tijdens zijn rondrit", zegt karbestuurder Sébastien. Samen met vijf gemeentemedewerkers volgt hij jaarlijks een opleiding in Frankrijk om paarden te trainen. Vandaag vergezeld zijn collega Pauline hem.





"Ons paard is afkomstig uit het Ardense dorpje Libramont en is gewend aan de rust van de natuur. Als een van onze vaste huisvuilophalers zal hij dagelijks geconfronteerd worden met druk verkeer. Om aan deze stress te wennen, rijden we tijdens zijn opleiding gedurende drie maanden elke ochtend een parcours rond het park."





Baert Marc Tijdens de trainingsritjes moet Domino gewend raken aan het voorbijrazend verkeer.

Ecologisch project

Vijf jaar geleden bedacht de gemeente Schaarbeek een nieuw ecologisch project. Als enige Belgische gemeente schakelt ze twee kluspaarden in om dagelijks 150 gemeentelijk vuilniszakken op te halen, schoolkinderen te vervoeren en het grofvuil bij senioren op te halen. Het milieuvriendelijk en economisch voordelig project bleek zo succesvol, dat de gemeente besloot een derde kluspaard aan te kopen.





"Domino werd niet lukraak uitgekozen. Een kluspaard moet over een goed evenwicht beschikken. Verder is nieuwsgierigheid een uitstekende eigenschap, maar boven alles moet hij kalm kunnen blijven onder elke omstandigheid", legt Sébastien uit.





Het vier jaar oude dier kreeg in de Ardennen alvast een stevige basisopleiding, maar werken als kluspaard is toch andere koek. "Hij heeft nog nooit gewerkt en moet nog heel wat spieren kweken. Daarom trainen we hem ook om sterker te worden. Maar niet alleen kracht is van belang. Waar Domino nog het meeste mee worstelt, zijn de kleine, precieze manoeuvres. Op de weg moet hij scherpe bochten nemen, omdraaien of achteruit kunnen rijden. Dat doet hij nog te bruusk, omdat hij door zijn jonge leeftijd erg speels is. Hij is eigenlijk een baby die leert stappen. En ja, hij moet ook nog rechts leren rijden", lacht Sébastien.





Baert Marc Het contact met collega's is ook belangrijk. Al vindt Domino de ezels maar vreemde wezens.

Vedette

Hoe capabel Domino zich tijdens de opleiding ook toont, het contact met collega's is minstens even belangrijk. En dus onderbreekt Sébastien de training om de ezels, die in het Josaphatpark bladeren ruimen, te ontmoeten. "Met de andere paarden liep de eerste kennismaking meteen goed. De ezels vindt hij maar vreemde wezens, dus hield hij nog wat afstand. Vandaag zoeken ze voor het eerst toenadering." Waar Domino ook zeker nog aan zal moeten wennen, is al het bekijks dat hij in Schaarbeek heeft. "Onze paarden zijn echte vedettes. Niemand stopt om een vuilniskar te strelen. Behalve in Schaarbeek", knipoogt Sébastien, terwijl enkele kinderen het beest aaien. Binnen een maandje zou Domino officieel aan de slag kunnen.





Baert Marc Nu al is de toekomstige vuilnisophaler de publiekslieveling.