Dolle Mol officieel geopend met nieuwe kunstruimte Freya De Coster

09 november 2018

12u21 0 Brussel De Dolle Mol, hét anarchistisch café van Brussel, heeft donderdag officieel de deuren opnieuw geopend. Na een eerste proefperiode krijgt de zaak een tweede, artistieke leven. Met dank aan vijf vrienden die er in hun jeugdjaren zelf vaak aan de toog hingen.

Twee weken geleden opende vijf vrienden voorzichtig de deuren van de smalle kroeg met felrode gevel in de Spoormakersstraat, op een boogscheut van de Grote Markt. Brusselaars konden opnieuw een pint drinken in het legendarische café, dat sinds 2015 was gesloten. Donderdag volgde dan eindelijk de officiële opening en werd de nieuwe kunstenruimte boven het café geopend voor het publiek. “We willen de Brusselse kunstenaars een platform geven om hun talenten te tonen”, zegt Marc Gemoets, een van de vijf vrienden. “Het politieke karakter van het café laten we achterwege, de Dolle Mol wordt een culturele vereniging. We zullen regelmatig nieuwe projecten voorstellen en op basis hiervan filmvertoningen, lezingen en concerten organiseren. We hebben overigens een vierkante opening in het plafond van de bar gemaakt, zodat er contact is met de exporuimte.”

De voorbije jaren bouwde de Dolle Mol een stevige reputatie uit. Kunstenaars en tooghangers geraakten er aan de praat, en al snel groeide de zaak uit tot hét anarchistische café van de hoofdstad.

Slipmuseum

De kroeg werd al in 1969 geopend door schrijver Herman J. Claeys. In 2006 leek een sluiting onafwendbaar, tot filmregisseur Jan Bucquoy het pand kraakte en omvormde tot libertair café. Op de bovenverdieping opende hij zelfs het Slipmuseum, waar je zelfs het ondergoed van toenmalig burgemeester Yvan Mayeur en minister Didier Reynders kon aanschouwen.

Drie jaar geleden volgde de sluiting dan alsnog. Maar dat wilden vijf vrienden niet zomaar laten gebeuren. “We kwamen hier zelf in onze jeugd regelmatig over de vloer”, aldus Gemoets. “Toen de bar sloot, doken verschillende reddingsinitiatieven op, maar niets lukte. Tot we anderhalf jaar geleden dachten: ‘Hé, waarom proberen wij het niet?’ We wilden niet per se een bar openen, maar wel De Dolle Mol. We spraken drankhandelaar Inbev aan omdat die het pand beheerde. Maar daar had men duidelijk geen interesse om nog te investeren. Toen zij het contract met de eigenaar stopzetten, hebben wij dan de nieuwe overeenkomst ondertekend.” En zo vloeit het bier weer rijkelijk uit de tapinstallatie.

Jong en oud publiek

De opkomst donderdagavond was massaal. Tot buiten op straat werd gedronken en gevierd. “Zij die hier vroeger elke avond een pint kwamen drinken, keren terug. Maar ook het jonge Brusselse volk komt het legendarische café ontdekken. We hebben het interieur dan ook heel Brussels ingericht, met kaarten, affiches en plattegronden. Geen sjieke zetels, maar een plaats waar elke tooghanger en artiest zich thuisvoelt.”