Dolle bestuurder ramt bushokje en vlucht 19 februari 2018

Iets na 8 uur zaterdagavond scheurde een auto met Franse nummerplaatl over de Gentsesteenweg in Molenbeek richting Sint-Agatha-Berchem. Hij haalde twee andere wagens in en verloor daarbij de controle over het stuur.





"De auto werd tegen het bushokje van halte Van Zande gekatapulteerd", aldus Johan Berckmans van de politie Zone-West. Drie mensen stonden te wachten op hun bus en raakten lichtgewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen". De twee inzittenden van de wagen - die niet conform de regels was - sloegen meteen op de vlucht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen een ware ravage aan. Het hokje is vrijwel met de grond gelijk gemaakt. De politie zoekt nog steeds naar de twee voortvluchtige inzittenden. (WHW)