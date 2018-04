Dokter die ziektebriefjes verkocht, krijgt lichte straf 26 april 2018

Een dokter uit Laken is veroordeeld tot een celstraf van 1 maand met uitstel voor het verkopen van doktersbriefjes. Vijf jaar geleden bleek uit een reportage op RTBF dat dergelijke briefjes tegen betaling van 5 euro te verkrijgen waren, ook al was de patient helemaal niet ziek. De zaak zorgde voor ophef en toenmalig minister van volksgezondheid Laurette Onkelinckx kondigde aan iets te doen tegen deze vorm van sociale fraude.





Het gerecht opende onmiddellijk een onderzoek tegen de arts die in opspraak kwam in de undercoverreportage. Dit onderzoek heeft leidde tot een rechtszaak. De man riskeert in theorie een maximumstraf van 3 jaar cel.





De man werd vandaag schuldig bevonden, maar kreeg een lichte straf omdat de redelijke termijn is overschreden. (WHW)