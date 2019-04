Dok van de Zenne gevonden op werf van voormalige Parking 58 SZM

17 april 2019

Al een aantal weken liggen de werken stil op de werf van de voormalige parking 58. Er zou een nieuw administratief centrum komen met een ondergrondse parking, maar bij het graven vond men een witte muur; een oud dok van de haven van de Zenne.

De Zenne stroomde meer dan honderd jaar geleden door onze stad. Tegen de tweede helft van de 19de eeuw was er veel rottend afval en was de Zenne een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Daarnaast overstroomde de rivier regelmatig, en zette daarbij de benedenstad onder water. In 1865 werd een akkoord bereikt om het probleem op te lossen. De Zenne werd overwelfd. Brussel is dus op een rivier gebouwd en soms duikt die rivier nog eens op.

Visnet, lederen schoenen en ijzeren molen

De archeologen wisten wel dat de Zenne daar stroomt, maar ze hadden niet gedacht dat de restanten nog zo groot en talrijk waren. Blijkbaar zijn die toch niet helemaal afgebroken door de tand des tijds en dus zijn er waarschijnlijk onder de stad nog sporen van de rivier te vinden. Opmerkelijke vondsten zijn vooral lederen schoenen, metalen voorwerpen, een ijzeren molen en een visnet. De witte muur van het dok wordt wel afgebroken omdat de ondergrondse parking nog zes meter dieper moet. Maar de archeologen gaan voor hun documentatie wel nog foto’s nemen, waardoor ze in de toekomst de stroom van de Zenne kunnen reconstrueren.