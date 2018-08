Dodelijk ongeval op Brusselse Ring 24 augustus 2018

Op de Ring rond Brussel is een vermoedelijke spookrijder in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen. Hij botste met een vrouwelijke bestuurder, waarbij zij zwaargewond raakte. Volgens sommige bronnen was bij het ongeval, dat zich rond 2.20 uur voordeed, een spookrijder betrokken, maar die info wordt niet bevestigd door de brandweer. Als gevolg van het ongeval ontstonden er grote files in de richting van Brussel: er moest worden aangeschoven tot Nijvel-Zuid. De snelweg werd tijdelijk afgesloten, maar was rond 8.00 uur weer volledig vrij. (WHW)