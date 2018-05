Dodelijk ongeval met rioolputwerker eindelijk voor rechter 17 mei 2018

02u28 0 Brussel Het openbaar ministerie vordert een celstraf van 3 maanden met uitstel voor de 94-jarige Julien D.S. die betrokken was bij het dodelijk ongeval van Michaël Elseviers (26). De grote afwezige gisteren: de beklaagde zelf.

Op 7 december 2015 overleed Elseviers uit Kortenberg aan het kruispunt van de Woluwelaan en de Stationsstraat. Hij voerde er reinigingswerken uit aan de riolering. Toen hij uit de put kroop, werd hij 67 meter meegesleurd door de wagen van de 94-jarige buurtbewoner Julien D.S.





Ondanks de eerdere vraag van de rechter om aanwezig te zijn, liet de bejaarde beklaagde een medisch attest afleveren. De ontgoocheling van de ouders van het slachtoffer was groot. "Een beetje respect mag wel", vond zijn moeder Patricia. Er zat niets anders op dan de zaak aan te vangen zonder de beklaagde.





Ook de vordering vonden de nabestaanden mild. Een celstraf van 3 maanden met uitstel, een verval van het recht tot rijden voor 3 maanden en een boete van 3.000 euro. "Een tragisch drama dat het gevolg is van een aantal onachtzaamheden", omschreef de arbeidsauditeur het. "D.S. had moeten zien dat er op de Woluwebaan gewerkt werd. Daarnaast had hij problemen met zijn zicht en had hij extra voorzichtig moeten zijn. Hij had ook onmiddellijk moeten stoppen. Nu sleurde hij het slachtoffer 67 meter mee."





Voor het reinigingsbedrijf werd een boete van 6.000 euro gevorderd, omdat ze niet in de juiste opleiding en toezicht voor het slachtoffer hadden voorzien. Zowel de advocaten van de bestuurder als die van het bedrijf vragen de vrijspraak. Uitspraak op 27 juni. (WHW)