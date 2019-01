Dode bij spectaculair verkeersongeval in Sint-Gillis Robby Dierickx

19 januari 2019

13u13 0 Brussel Bij een verkeersongeval op de Fonsnylaan in de Brusselse gemeente Sint-Gillis is zaterdagochtend een Fransman om het leven gekomen. Hij zat als passagier in de wagen waarvan de bestuurder om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. De wagen knalde tegen de stalen omheining van de tramsporen. De bestuurder liep geen verwondingen op.

Het verkeersongeval op de Fonsnylaan in Sint-Gillis gebeurde zaterdagochtend omstreeks 7 uur. De bestuurder van een zware Audi verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en ramde de omheining van de tramsporen over een afstand van minstens vijftig meter. De Franse chauffeur liep als bij wonder geen verwondingen op, maar zijn passagier was op slag dood.

Door de zware klap was de ravage enorm. De stalen omheining van de tramsporen moest deels afgebroken worden en van de Audi bleef niet veel meer over. Als gevolg van het ongeval is het tramverkeer al enkele uren onderbroken. Daarnaast is een deel van de Fonsnylaan nog steeds afgesloten voor het verkeer. Het Brusselse parket stuurde een verkeersexpert ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen.