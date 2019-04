Dode bij appartementsbrand in Etterbeek JCV

15 april 2019

14u16 0 Brussel Een zware brand in een appartement in Etterbeek heeft zondagavond een leven geëist. Het slachtoffer is wellicht de bewoner van de flat, een zestiger. Dat het om een ongeval gaat, is zeker, maar de precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend.

De brand brak zondag rond 22.30 uur uit op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Eskadronstraat en de Sint-Michielslaan, vlakbij premetrostation Boileau. “De politie kwam aanbellen en ontruimde het gebouw”, zegt een van de bewoonsters van het gebouw. “We werden dan snel op straat verzameld. Gelukkig geraakte er niemand anders gewond.”

De Brusselse brandweer moest een gepantserde deur forceren om de flat waar de brand ontstond binnen te geraken. “Daarna was het vuur vrij snel onder controle”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. “Het appartement lag volgestapeld met rommel en spullen, waardoor we moeilijk konden zien wat er aan de hand was. Dat maakte het werken moeilijk.”

Verkoold lichaam

In het appartement trof de brandweer een verkoold lichaam aan. Volgens het parket gaat het hoogstwaarschijnlijk om de bewoner van het appartement, een zestiger. Het slachtoffer is echter nog niet formeel geïdentificeerd.

Een expert onderzoekt de oorzaak van de brand. Vast staat dat het om een ongeval gaat. Het getroffen appartement is onbewoonbaar, net als de flats op de derde en de vierde verdieping. Die liepen ernstige waterschade op, al probeerde de brandweer om de elektrische apparaten te vrijwaren. Die bewoners krijgen elders onderdak van de politie- en gemeentediensten