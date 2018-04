Docks stuurt personeel op Nederlandse les WINKELCENTRUM WIL KLANTEN NOG BETER KUNNEN BEDIENEN FREYA DE COSTER

19 april 2018

02u29 0 Brussel De winkelbediendes van Docks Bruxsel zullen lessen Nederlands op maat krijgen, om de klanten beter te kunnen bedienen. "Een perfecte kennis hoeft niet, maar een basiswoordenschat wel", zegt Gunther Van Neste van het Huis van het Nederlands. "Een kwestie van hoffelijkheid."

"Onze handelaars stellen vast dat het moeilijk is om tweetalige verkopers te vinden", zegt Helga Cosyns, verantwoordelijke Retail Management van het winkelcentrum. "Tweetaligheid is al langer een groot probleem in deze sector in Brussel. Toch vragen wij bij elke sollicitatie om een minimum aan Nederlands te spreken."





Om het probleem enigszins het hoofd te bieden, brengt het Huis van het Nederlands nu samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en minister Guy Vanhengel het drietalige woordenboekje Contact FR.NL.EN uit, speciaal voor onthaalmedewerkers en winkelbediendes. Maar er is meer: het Huis van het Nederlands organiseert ook lessen Nederlands op maat voor de winkelbedienden van Dockx. "Die lessen zijn ook al begonnen", aldus Cosyns. "In kleine groepjes leren de verkopers en onthaalmedewerkers de gepaste woordenschat voor hun producten, hoe ze klanten moeten verwelkomen, enzovoort. Zo overwinnen ze in de eerste plaats hun angst om Nederlands te spreken, want daar ligt vaak het grootste probleem."





Goeiedag, bonjour

Ook onthaalmedewerkster Maxence Duquesne (20) en verkoopster Florence Brouchier (27) hebben het Frans als moedertaal, maar staan erop om Nederlandstalige klanten in het Nederlands te bedienen. "Zodra een klant binnenkomt, zeg ik automatisch 'Goeiedag, bonjour'", vertelt Florence. "Zo geef ik aan dat ik bereid ben om klanten ook in het Nederlands verder te helpen, ook al beheers ik de taal niet perfect. Dat je fouten maakt, vinden ze ook absoluut niet erg. Dat je moeite doet, appreciëren ze des te meer." Volgens Maxence is zo'n dertig procent van de klanten in Dockx Nederlandstalig. "Tegenwoordig is het vaak zelfs belangrijker om Engels te kunnen", pikt ze in. "Maar dat maakt de Nederlandstalige klant niet minder belangrijk. Je ziet ook steeds meer Vlamingen uit randgemeenten zoals Meise en Londerzeel afzakken naar ons winkelcentrum."





Taalproblemen kennen ze niet alleen bij Docks. Het Huis van het Nederlands ondersteunt sinds 2008 Brusselse werkgevers die de kennis van het Nederlands bij hun personeel willen verbeteren. "Jaarlijks contacteren meer dan vijftig Brusselse bedrijven ons", zegt Gunther Van Neste, directeur van het Huis van het Nederlands. "We kunnen de overvloed aan aanvragen zelfs niet meer aan. De wil om Nederlands te integreren in het aanbod is al een grote stap voorwaarts in vergelijking met dertig jaar geleden, toen je als Nederlandstalige bijna nergens terecht kon."