Docks Bruxsel verrast met openluchtschaatsbaan En dat ondanks de hoge temperaturen van afgelopen week Jasmijn Van Raemdonck

23 december 2018

16u29 0 Brussel Fanatieke schaatsers kunnen in Brussel tijdens de feestdagen niet alleen terecht op het Muntplein. Vanaf dit weekend kunnen zij ook aan Docks Bruxsel hun beste technieken bovenhalen op de nieuwe openluchtschaatsbaan.

Openluchtschaatsbanen zijn de laatste jaren een zeldzaam fenomeen geworden door de hoge temperaturen die tijdens de Belgische winter steeds vaker spelbreker zijn. Toch pakt Docks Bruxsel dit jaar voor het eerst uit met een openluchtschaatsbaan. “Wij wilden een familiale activiteit organiseren die ook heel winters aanvoelt. Een schaatsbaan hoort daar natuurlijk bij”, vertelt Helga Cosyns van Docks Bruxsel. Toch blijkt een schaatsbaan in openlucht niet altijd evident. “Wij hebben zaterdag onze piste nog even gesloten moeten houden door de hoge temperaturen ”, vertelt Helga. Zondag ging de piste wel open en leefde een hoop kinderen zich uit op de ijspiste van 250 m².

Extra charme

De organisatie van Winterpret nam op het Muntplein alvast zijn voorzorgen tegen het warme en natte decemberweer. “De schaatsbaan op het Muntplein is nu sinds twee jaar al overdekt”, vertelt Marina Bresciani van Winterpret. “Wij hebben hiermee ingespeeld op het veranderde klimaat in december dat tegenwoordig vaak natter en warmer is dan vroeger”.

De installatie van een dak boven de piste is voor de organisatoren van Docks Bruxsel momenteel geen optie. “De openlucht geeft een extra charme aan de ervaring”, vindt Helga die al veel positieve reacties kreeg van families. Het shoppingcenter plant om dit jaarlijks te blijven organiseren. “Zolang het weer ons dit toestaat natuurlijk. Als het in de winter 30 graden wordt, moeten we wel iets anders voorzien”, lacht Helga.