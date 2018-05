Diversiteitscampagne moet taboes bestrijden 16 mei 2018

Met de Belgian Pride in aantocht, lanceert de stad haar nieuwe genderdiversiteitscampagne. Kleurrijke posters, getuigenissen op sociale media en tal van evenementen moeten de stereotypen en taboes bestrijden over de LGBTQ-gemeenschap.





Een maand lang palmt de campagne #sharethecolor de stad in. "Op wettelijk vlak heeft de LGBTQ-gemeenschap al heel wat bereikt. Maar in de samenleving worden we nog te vaak geconfronteerd met onbegrip en weerstand", zegt Frank Schoenmakers, coördinator van Rainbow house in Brussel. Hij refereert onder meer naar het homokoppel dat op 14 april aan de Beurs brutaal werd aangevallen. "Deze campagne toont getuigenissen van verschillende mensen die steun vonden bij hun vrienden of collega's."





Zowel lesbiennes, transgenders, biseksuelen, homoseksuelen, mensen met migratieachtergrond enzovoorts prijken op de posters doorheen de stad. "Elk type is aanwezig in de campagne. Want vergis je niet, ook binnen de LGBTQ-gemeenschap is er sprake van racisme of discriminatie", zegt de 31-jarige Rachel Moore, die poseerde voor de campagne. "Als gekleurde vrouw was mijn coming out niet gemakkelijk." De Belgian Pride parade trekt zaterdag door het centrum.





(DCFS)