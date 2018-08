Dit jaar al 241 pv's tegen illegalen langs snelwegen 03 augustus 2018

De 'Cel Patrouille & Toezicht' van de federale wegpolitie Brabant (Vlaams- en Waals-Brabant) heeft van januari tot en met juni 241 processen-verbaal opgesteld in verband met illegaal verblijf in ons land. Het gaat dan voornamelijk om mensen zonder papieren die betrapt worden op onder meer de gekende snelwegparkings in de twee provincies zoals Groot-Bijgaarden en Rotselaar.





Enkele transitmigranten werden door de eenheid overgebracht naar gesloten centra in onder meer Vottem en Steenokkerzeel. Minderjarigen die voor een eerste keer aangetroffen worden in ons land, worden dan weer rechtstreeks naar de Dienst Vreemdelingenzaken gebracht. Opmerkelijk: het overgrote deel van de illegalen kreeg alleen het bevel het grondgebied te verlaten. Dit omdat ze opvang weigerden en niet gedwongen kunnen worden om terug te keren naar hun land van herkomst. (TVP)