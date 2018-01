Directie Brusselse brandweer zeer negatief 02u42 0

Tijdens de tweede hoorzitting in het Brussels Parlement over de Brusselse brandweer zijn harde woorden gevallen. Gisteren stonden de getuigenissen van de administratieve directieleden centraal. De drie vroegere administratieve directeurs zeggen dat ze bedreigd, gestalkt en gepest werden en dat er geen samenwerking mogelijk was met de officieren. Ze zijn bovendien boos dat staatssecretaris Cécile Jodonge niet eerder heeft ingegrepen en hen niet steunde.





Sinds vorige week vinden enkele hoorzittingen plaats om de problemen bij de Brusselse brandweer te verduidelijken. Uit een vernietigend rapport van de Rekenkamer bleek dat er gesjoemeld werd in de periode 2012-2015. Volgende week komen de officieren aan bod in een hoorzitting. (VDBS)