Dinner in the Sky komt naar basiliek

Het gastronomisch concept Dinner in the Sky komt opnieuw naar Brussel. Plek van afspraak is het plein voor de basiliek van Koekelberg, waar twee kranen elk een tafel met 22 gasten zo'n vijftig meter de lucht in tillen.





13 sterrenchefs, onder wie de chefs van Sea Grill, Jonkman en La Paix, koken afwisselend op grote hoogte. De prijs bedraagt 285 euro per persoon. Het gastronomische concept strijkt al voor het zevende jaar op rij neer in de Belgische hoofdstad. Ook buiten onze landsgrenzen wint de formule intussen steeds meer aan populariteit. Onder meer in Nieuw-Zeeland, Thailand en de Filipijnen werd het concept geïntroduceerd. Binnenkort worden aan dat lijstje ook Indonesië, Pakistan, Panama, Peru en Bahrein toegevoegd. Het evenement in Brussel vindt plaats van 11 tot 24 juni. (DCFS)