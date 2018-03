Digitaal geefplatform 29 maart 2018

Jettenaar Paul Barbieux heeft een digitaal weggeefplatform opgericht, waar inwoners gratis hun spullen kunnen doneren. Uitgelezen boeken of kleren die te klein zijn, belanden zo niet in de vuilbak, maar krijgen een tweede leven. De website www.weggeefplekjette.com omvat elf categorieën, van multimedia, huishoudapparatuur, kledij en accessoires tot spelletjes, klusgerief, sport en reizen. Wie zijn spullen niet meer nodig heeft en kwijt wil, kan het voorwerp samen met een foto online plaatsen. De site is bedoeld voor Jettenaren zelf, of mensen die in de gemeente werken. (DCFS)