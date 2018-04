Dieven stelen dertig fietsen in atheneum 17 april 2018

Dieven hebben in het Koninklijk Atheneum Fernand Blum dertig fietsen gestolen. Dat gebeurde al in de eerste week van de paasvakantie, maar de feiten werden pas eind vorige week vastgesteld. "Het onderzoek loopt", klinkt het bij de lokale politie. "Maar tijdens de paasvakantie was het gebouw toegankelijk voor heel wat mensen, dus er zijn geen braaksporen." De fietsen werden pas eind vorig jaar aangeschaft door de school. (VDBS)