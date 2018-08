Dieven gevat na politieachtervolging 08 augustus 2018

Sint-Lambrechts-Woluwe werd vrijdag opgeschrikt door een kilometerslange autoachtervolging met de politie. Inspecteurs van een patrouille van politiezone Montgomery merkten 's avonds een voertuig met Spaanse nummerplaat en een gebroken achterlicht op. De politie deed teken om te stoppen, maar de bestuurders vluchtten in paniek weg. Wat volgde was een lange achtervolging, waarbij de verdachten voorwerpen op de openbare weg gooien, zoals zakken met juwelen, handschoenen en schroevendraaiers. Uiteindelijk kon de politie de daders klem rijden aan het kruispunt van de Woluwelaan en de Vanderveldelaan. De drie inzittenden werden uit het voertuig gehaald en overgebracht naar de kantoren. De drie mannen hadden diezelfde dag een diefstal gepleegd in Oudergem. De drie aangehouden personen van Cubaanse origine werden ter beschikking gesteld van het parket en moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. Na verhoor werden ze onder aanhoudingsmandaat geplaatst en naar de gevangenis overgebracht. (DCFS)