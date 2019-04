Dierenrechtenpartij komt op bij verkiezingen WHW/Belga

01 april 2019

17u53 0 Brussel De unitaire dierenrechtenpartij DierAnimal heeft in Brussel zowel een Franstalige als een Nederlandstalige lijst neergelegd voor het Brussels Parlement. Opmerkelijk is dat Brussels parlementslid Annemie Maes, die geen plaats kreeg op een Groen-lijst, een plaats op de lijst geweigerd heeft.

Ook in Brussel trekt dierenrechtenpartij DierAnimal naar de verkiezingen. De partij bood Annemie Maes (Groen) een plek aan op de lijst, maar die weigerde ze. Wel leverde ze de nodige handtekening opdat DierAnimal als nieuwe partij geen handtekeningen moest sprokkelen bij kiezers. “Dat gebeurde met akkoord van Groen-voorzitster Meyrem Almaci”, benadrukt Maes op de vraag of Groen op de hoogte was, dan wel of het om een soort ‘wraakactie’ ging.

Maes heeft eerder naar haar strijd voor het verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest verwezen als één van de redenen waarom ze geen plaats meer kreeg op de groene kieslijsten. Voor haar is dat ook de reden waarom de Franstalige lijst van DierAnimal niet op een handtekening van Ecolo, maar wel van DéFI kon rekenen (Joëlle Maison). Naast Brussel komt DierAnimal ook op in de meeste Vlaamse provincies voor het Vlaams Parlement en vaak ook voor de Kamer. Europees wordt enkel in Duitstalig België een lijst ingediend.