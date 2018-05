Dierenactivisten dringen slachthuis binnen 18 mei 2018

02u53 0 Brussel Dertig activisten van het platform '269 Libération Animale' zijn woensdagnacht binnengedrongen in het Slachthuis van Anderlecht. Met hun actie willen ze een halt toeroepen aan het slachten van onschuldige dieren. De actie verliep zonder incidenten, maar de activisten mochten wel vier geitjes mee naar huis nemen.

"De activisten drongen het gebouw rond 2.30 uur binnen", aldus de politie van zone Brussel Zuid. "Eenmaal binnen ketenden ze zich aan elkaar vast en blokkeerden ze de band waarlangs de dieren binnengebracht worden om te slachten." De activisten noemen die band ook wel de dodencel of 'death row'.





Pas na meer dan tweeënhalf uur was de actie voorbij. "De actie is zeer vreedzaam verlopen. Iedereen is in dialoog met elkaar kunnen gaan", aldus de woordvoerster van de politie. "Na enkele uren heeft de politie dan toch nadrukkelijk gevraagd om het gebouw te verlaten. Dat was ook geen probleem voor de actievoerders. Niemand werd gearresteerd."





De actievoerders gingen wel naar huis met vier geitjes. "Na overleg met de directie van het slachthuis is beslist dat de activisten vier geitjes mee naar huis mochten nemen. Het gaat dus om een symbolische daad."





De activisten zelf bleven achter met gemengde gevoelens. "We zijn blij dat we vier dieren hebben kunnen meenemen. Zij kunnen terecht in onze dierenopvang. Het is jammer dat we niet meer dieren hebben kunnen redden. Maar laat het duidelijk zijn, dit soort plekken moeten verdwijnen", klinkt het vastberaden.





(VDBS)