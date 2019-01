Dienstencheques alsmaar populairder in het Brussels Gewest Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

14u24 0 Brussel De dienstencheque doet het goed in het Brussels Gewest. In 2018 kochten Brusselaars in totaal 16.242.668 dienstencheques aan. Dat zijn er 350.000 meer dan in 2017. Zo meldt Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFI) woensdag. Hij is tevreden met deze evolutie.

Het Brussels Gewest is sinds de zesde staatshervorming in 2011 bevoegd voor het dienstenchequebeleid. Om de financiële stabiliteit van die maatregel te bewaken, besloot de regering in 2016 om de prijs van de dienstencheques op 9 euro te houden en de fiscale aftrekbaarheid ervan terug te dringen van 30 tot 15%. Die wijziging heeft geen enkele impact gehad op het gebruik van dienstencheques of op de gezondheid van de sector, zo blijkt uit de cijfers. In 2018 kochten Brusselse huishoudens 16.242.668 dienstencheques aan, een toename met 2,35% ten opzichte van 2017.

Elektronische cheques

Wat de terugbetaalde dienstencheques betreft, steeg ook het aantal cheques dat Brusselaars effectief gebruikten. In 2018 werden er 15.945.875 dienstencheques gebruikt, ten opzichte van 15.784.435 in 2017, wat overeenkomt met een stijging van 1,45%. Ook het aantal elektronische dienstencheques blijft toenemen. In 2016 was 33,5% van de Brusselse dienstencheques elektronisch, in 2017 41,62% en vorig jaar zelfs 46,45%. “Dit toegenomen gebruik van dienstencheques toont aan dat we de juiste maatregel hebben getroffen door Brusselse huishoudens dienstencheques te blijven verstrekken tegen dezelfde prijs, maar de sector tegelijk toe te laten zich verder te ontwikkelen. Momenteel werken er immers 22.000 Brusselaars in deze activiteitensector”, besluit minister Gosuin.