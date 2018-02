Dief riskeert vijf maanden cel 06 februari 2018

Een Brusselse twintiger kijkt aan tegen een celstraf van vijf maanden voor twee diefstallen in de Media Markt in Sint-Pieters-Leeuw. Op 13 april van vorig jaar moffelde hij er een hoofdtelefoon onder zijn jas, en kon hij rustig naar buiten wandelen. Maar op 29 november had hij minder geluk. Toen werd hij betrapt bij het stelen van een luidspreker. Camerabeelden linkten hem vervolgens aan de eerste diefstal. Uitspraak op 15 februari. (WHW)