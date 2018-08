Dief op rooftocht gevat 10 augustus 2018

De politie heeft een dief kunnen vatten dankzij een opmerkzame bewoner. De 25-jarige K.G. was dinsdagnacht op rooftocht en had eerst een woning in de Brouwerijstraat beroofd. Daar jatte hij waardevolle spullen als een camera, geld en opladers. Even verderop, in de Vleurgatsesteenweg wilde hij een tweede slag slaan. Maar de bewoner werd gewekt door het lawaai en was meteen gealarmeerd. Hij zag hoe de dief wegsloop en merkte dat zijn autosleutel verdwenen was. Hij verwittigde onmiddellijk de politie. De agenten wisten de dief in te halen en troffen in zijn rugzak alle gestolen spullen aan. De politie kon alle goederen naar de rechtmatige eigenaars terugbrengen en de dief werd gearresteerd. (DCFS)