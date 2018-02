Dief krijgt er geen genoeg van 28 februari 2018

Een Brusselse twintiger is veroordeeld tot zes maanden cel voor twee diefstallen in de Mediamarkt van Sint-Pieters-Leeuw. De man bracht de winkel tot twee keer toe een ongewenst bezoekje. De eerste keer, op 13 april, moffelde hij een hoofdtelefoon weg onder zijn jas om daarna weg te wandelen. Op 29 november had hij minder geluk. Een winkelbediende betrapte hem op heterdaad toen hij hetzelfde probeerde te doen met een luidspreker. Bij de analyse van de camerabeelden van eerdere diefstallen kon hij ook gelinkt worden aan de eerdere diefstal. (WHW)