DHL-medewerker steelt iPhone 14 juni 2018

Een twintiger uit Ganshoren riskeert tien maanden cel voor diefstal.





De man was vorig jaar werkzaam bij DHL, waar hij containers moest vullen met pakjes. Die container werd dan naar Finland verscheept, maar bij aankomst werd vastgesteld dat er enkele lege verpakkingen in zaten. Uit onderzoek van camerabeelden bleek dat de beklaagde de pakjes geopend had. In één van die pakjes zat een iPhone 7.





De twintiger ontkende alles, maar telefonieonderzoek bracht de speurders wel tot bij een kennis van de inpakker. En die kennis verklaarde dat hij de iPhone van de twintiger gekocht had voor 450 euro. Uitspraak op 26 juni.





(WHW)