Deze nieuwe signalisatieborden geven LEZ aan 02u27 0 Foto Nijs Het onderste bord duidt de LEZ aan. Brussel Deze nieuwe verkeersborden verwittigen bestuurders dat Brussel sinds maandag een lage-emissiezone (LEZ) is. Ze illustreren dat dieselvoertuigen vanaf de nieuwe regelgeving geband zijn uit de Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Brussel Mobiliteit heeft de 277 nieuwe verkeersborden op het Brussels gewestelijk grondgebied geplaatst en hoopt zo dat de LEZ gerespecteerd wordt. Dankzij de signalisatieborden moet elke bestuurder immers op de hoogte zijn dat vervuilende wagens zonder Euronorm of met Euronorm 1 niet meer toegelaten zijn op het Brusselse Gewest. "Trapsgewijs zullen de beperkingen voor de LEZ verstrengen. Op de website www.lez.brussels zullen we op dagelijkse basis onze inwoners informeren en sensibiliseren over de problematiek van de luchtkwaliteit", vertelt Céline Fremault, Brussels Minister bevoegd voor Leefmilieu. "Wie wil nagaan of zijn of haar auto al dan niet toegelaten is, kan dat via een online testmodule nagaan."





Naast de nieuwe verkeersborden werden ook al 50 camera's geplaatst om overtreders te betrappen. De komende zes maanden komen daar nog 125 camera's bij. Wie wordt betrapt, kan een geldboete tot 350 euro verwachten. Al gebeurt dat niet meteen. "We willen de bestuurder de kans geven te gewennen aan de nieuwe regelgeving", legt staatssecretaris van Digitalisering Bianca Debaets uit. "Tijdens een overgangsperiode van 9 maanden zal het gewest heel wat test uitvoeren om het camerasysteem op punt te zetten. Vanaf april zullen de controles effectief van start gaan, maar dan worden enkel verwittigingen opgestuurd aan overtreders." Effectieve boetes worden pas vanaf de maand oktober 2018 uitgeschreven. (DCFS)