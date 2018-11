dEUS speelt bekende album in AB Freya De Coster

12 november 2018

14u09 0 Brussel Fans van dEUS kunnen in hun handen wrijven, want de Antwerpse rockband dEUS staat in mei 2019 drie avonden na elkaar in de Ancienne Belgique. Aanleiding is de 20ste verjaardag van hun derde album The Ideal Crash. De concerten passen in de Rewind-reeks van de AB.

The Ideal Crash geldt als een klassieker in het oeuvre van dEUS. Op het album prijken nummers als openingstrack ‘Put the Freaks Up Front’, ‘Sister Dew’ en de succesvolle single ‘Instant Street’. The Ideal Crash werd geproduceerd door de Canadees David Bottrill, tevens producer van onder meer Tool, The Smashing Pumpkins en David Sylvian, die later ook het voorlaatste dEUS-album Keep You Close onder handen zou nemen.

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag wordt de plaat in geremasterde versie uitgebracht. dEUS geeft ook 20 concerten doorheen heel Europa. Op 21, 22 en 23 mei doen ze de AB aan en spelen de plaat integraal.

De ticketverkoop start vrijdag 16 november.