deurwaarders nemen Banksy-kunstwerken in beslag Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

23 november 2018

16u57 0 Brussel Gerechtsdeurwaarders hebben donderdagnamiddag 58 Banksy-werken in beslag genomen uit de tentoonstelling in het oude Delhaizegebouw in Elsene. De eigenaars van de kunstwerken hebben blijkbaar nooit toestemming gegeven voor de expo.

VZW Strokar kreeg de reproducties van de Banksy-werken aangeboden door het Duitse bedrijf On Entertainment voor een unieke expo. Maar die hadden helemaal het recht niet om ze tentoon te stellen.

“Vrijdag kregen we plotseling contact van de advocaten van Steve Lazarides, ex-manager van Banksy, die de rechten beheert op de reproducties”, zegt een duidelijk aangedane Fred Atax van vzw Strokar Inside. “Het Duitse bedrijf had blijkbaar helemaal het recht niet om de werken aan te bieden voor expo’s. Ze waarschuwden ons dat de tentoonstelling niet geautoriseerd was en dat we daardoor in de problemen konden komen. Op hun advies besloten we de tentoonstelling te verzegelen.” De werken werden onder curatele geplaatst. “Dit lijkt op oplichting, want mijn cliënt is misbruikt”, zegt Stanislaz Eskenazi, advocaat van Strokar. “Het Duitse bedrijf berust op niets. Het exploitatiecontract, dat ze ons pas eergisteren bezorgden, vermeldde uitdrukkelijk dat de toelating van de eigenaars nodig was om de werken te verplaatsen.”

De vzw stelde sinds 8 november de werken tentoon in het 400m² grote verlaten Delhaize gebouw, maar die zorgt al vanaf de opening voor heel wat beroering. Zo bekladden Banksy-aanhangers de tentoonstellingsruimte al met felroze graffiti en schreven in grote letters FAKE. Kunstenaar Banksy is namelijk fel gekant tegen geld verdienen met kunst en veroordeeld consequent betalende tentoonstelling met zijn werken. Hij zou al jaren in de clinch liggen met zijn ex-manager Lazarides, die de rechten beheert over de reproducties van Banksy’s kunstwerken en daarmee tentoonstellingen over de hele wereld organiseert.