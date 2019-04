Dertien nieuwe schoolstraten op komst Brusselse regering trekt 1,5 miljoen uit voor het project WHW

05 april 2019

12u00 0 Brussel Dertien straten zullen binnenkort omgevormd worden tot schoolstraat. 26 Scholen zijn betrokken bij het project. De Brusselse regering heeft meer dan 1,5 miljoen euro toegewezen aan de gemeenten om schoolstraten te installeren en om schoolomgevingen veiliger te maken.

De schoolstraten zullen worden uitgerust hetzij met in de grond verzinkbare automatische paaltjes of met een slagboom. De gemeenten krijgen 2 jaar om de noodzakelijke werken uit te voeren, maar worden aangemoedigd om haast te maken. Voor geen enkele van de werken is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Eind vorig jaar lanceerde het Gewest een projectoproep voor schoolstraten. De projectoproep van het Brussels gewest rond schoolstraten kende veel bijval. In totaal dienden 14 gemeenten verschillende dossiers in. Na een evaluatie op vlak van haalbaarheid en verkeersveiligheid werd een selectie gemaakt. Sommige schoolstraten ondergingen reeds een testfase waardoor de uitvoering nu snel kan volgen.

Ook veel kleinere aanpassingen

In de projectoproep konden gemeenten ook dossiers indienen om schoolomgevingen veiliger te maken aan de hand van kleine infrastructurele aanpassingen. In totaal zullen er zulke verkeersveiligheidsverhogende werken plaatsvinden in 17 straten waar 27 scholen gelegen zijn. Het kan gaan over het veiliger maken van oversteekplaatsen, het plaatsen van snelheidsremmers en het gebruik van preventieve snelheidsradars die aangeven hoe snel er gereden wordt.

Verder gaan

“We hebben de roep van kinderen, ouders en scholen om veiligere en gezondere schoolomgevingen gehoord. We hebben budgetten vrijgemaakt en straks zullen 26 schoolomgevingen ’s ochtends en ’s namiddags heel wat aangenamer zijn. We bannen er doorgaand autoverkeer bij het begin en einde van de schooldag. Dat zorgt voor rust en veiligheid en voor schonere lucht. Ik wil deze projectoproep graag verderzetten om zoveel mogelijk scholen de kans te geven ook een schoolstraat voor hun deur te installeren”, vertelt Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets. “13 straten worden binnenkort omgevormd tot schoolstraten. Het gaat om ingrepen die snel kunnen gebeuren, maar de veiligheid en de luchtkwaliteit sterk gaan verbeteren. Vandaag zijn het er 13, maar we moeten verder gaan en ook de trajecten naar de scholen beveiligen: veilige oversteken, afgescheiden fietspaden, goede trottoirs. De ingrepen mogen niet stoppen bij de schoolomgeving, onze hele stad moet op maat van onze ketjes heringericht worden,” zegt Minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Deze straten worden omgevormd tot schoolstraat:

Anderlecht:

Séverineplein (Goede Lucht School en gemeenteschool Les Acacias)

Georges Moreaustraat (Voorzienigheidsschool en Marius Renardinstituut)

Schaarbeek:

Verwéestraat (Koninklijk Atheneum Alfred Verwée)

Groenstraat (Vrije Basisschool Sint-Lukas, Basisschool de Buurt, Sint-Lukas Kunsthumaniora)

Broederschapstraat (Sainte Marie Fraternité-instituut)

Sint-Joost-Ten-Node:

Grensstraat (Sint-Joost-aan-Zee)

Warmoesstraat (Joseph Delclef)

Overvloedstraat (Arc-en-Ciel)

Molenbeek:

Ulensstraat (Basisschool de telescoop, Regenboogschool)

Steenweg op Merchtem (Vrije Basisschool Vier Winden, Vrije basisschool Sainte-Ursule)

Vorst:

Mysteriestraat (Sint-Denijsschool)

Brussel-Stad:

Nieuwland/De Lenglentierstraat (Basisschool Sint-Joris, Nieuwland, Vrije basisschool Magellan, EHSAL, Dominique Pire-instituut, lagere school Sint-Jan Berchmanscollege, Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs)

Koekelberg:

Klein Berchemstraat (Unescoschool)