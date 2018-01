Deliveroo-koeriers weigeren bezetting hoofdkantoor op te geven 26 januari 2018

02u33 0 Brussel Een twintigtal Deliveroo-koeriers van Brussel bezetten sinds woensdagavond het hoofdkantoor van de maaltijdbezorgdienst Deliveroo in Elsene. Ze eisen een gesprek met de directie over hun zelfstandigenstatuut dat op 1 februari ingaat. De directie weigert hen te spreken zolang ze het gebouw niet verlaten.

"Slaveroo", prijkt op de banner van het protesterende koerierscollectief dat momenteel huist in het hoofdkantoor op de Munsterstraat. Want, zo zeggen ze, zodra hun zelfstandigenstatuut op 1 februari aangepast wordt, zullen zij als slaven moeten werken. De nieuwe wet schrijft voor dat ze niet meer per uur, wel per levering worden betaald. "Een oneerlijk systeem, die de fietsers geen enkele garantie op werk of een minimum inkomen verzekert", briest vakbondsman Martin Willems, van CNE. "Zolang de directie niet met ons aan tafel wil zitten, bezetten we hun kantoren. Keer op keer beloofden ze ons gesprekken, maar die leidden steeds tot niets. Nu eisen we hen te spreken, op hun terrein." Deliveroo reageert dat ze de leden van het fietserscollectief willen ontmoeten, maar pas zodra ze de kantoren opnieuw vrijgeven. Een kleine brigade van fietsers trok donderdagnamiddag naar de Wetstraat om te betogen aan het kabinet van minister van Werk Peeters. Ze werden er ontvangen door de kabinetschef om het minimumloon van de koeriers te bespreken. "Peeters gaf zelf toe dat het zelfstandigenstatuut voor de leveranciers dubieus is", aldus Willems. "Hij beloofde een onderzoek, maar we krijgen geen reactie. Zolang Peeters en de directie van Deliveroo geen concreet voorstel op tafel leggen, houden we voet bij stuk en weigeren het kantoorgebouw van Deliveroo te verlaten. We blijven hier tot het einde. Als we uit het gebouw wegtrekken, is het om voor altijd weg te blijven." (DCFS)