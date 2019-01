Delhaize ontruimd na brand WHW

05 januari 2019

12u00 0 Brussel De Delhaize op de Roodebeeksesteenweg ontruimd ten gevolge van een brand. De brandweer is nog ter plaatse, maar de situatie is onder controle. Er vielen geen slachtoffers.

Hoe die brand ontstaan is, is nog onduidelijk.Het zou gaan om een brandje in een technische ruimte van de supermarkt. De brandweer is nog ter plaatse, maar heeft de situatie wel onder controle. Het personeel en de klanten werden meteen geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. Wanneer de winkel terug open kan, is nog niet geweten. De brandweer zal nu nagaan hoe groot de schade is om dan te kunnen bepalen of de winkel weer geopend kan worden. Ondertussen wordt ook nog gezocht naar de oorzaak van de brand. Vermoed wordt dat er problemen waren met de chauffageketel. Bus 29 werd een tijdlang omgeleid tussen Verheyleweghen en Roodebeek, richting Hof Ten Berg. Intussen verloopt het busverkeer terug normaal.