Defect verkeerslicht oorzaak van aanrijding? WHW

28 januari 2019

11u00 0 Brussel Bij een auto-ongeval maandagochtend, op de Lambermontlaan in Schaarbeek, zijn een grootmoeder en haar twee kleinkinderen van 3 en 7 jaar oud gewond geraakt. Er is een onderzoek gaande naar de exacte omstandigheden van het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond rond half 8 ‘s ochtends ter hoogte van tramhalte Heliotropen, aan het kruispunt met de Lambermontlaan. Een wagen reed een vrouw en twee kinderen aan die de straat op een zebrapad overstaken. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht in kritieke toestand. Verschillende ambulances kwamen ter plaatse. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. De bestuurster van de wagen, die zelf zwaar onder de indruk was van het ongeval, was alvast niet onder de invloed van alcohol en drugs.

Defect verkeerslicht

Volgens buurtbewoners moet de oorzaak van de aanrijding gezocht worden in het verkeerslicht aan het zebrapad. “Dat springt gewoon nooit op groen voor voetgangers”, klinkt het bij een voorbijganger, “je kan op een knopje duwen waarna je toch mag verwachten dat het licht binnen een redelijke termijn op groen zal springen, maar bij dit licht gebeurt dat niet.” Volgens mensen die in de omgeving wonen zou het best kunnen dat de vrouw ‘haar’ tram zag naderen en daarom alsnog is overgestoken door het rode licht zodat de kinderen niet te laat op school zouden aankomen.

Veel vragen

Een onderzoek naar de exacte omstandigheden van het ongeval is alvast ingesteld. Dit zou snel klaarheid moeten scheppen over wat er exact gebeurd is. “We hebben nog geen kennis gekregen van het rapport van de verkeersdeskundige”, aldus Ine Van Wijmersch van het Brussels parket, “was het verkeerslicht groen voor de voetgangers? Heeft de bestuurster hen niet kunnen zien door het slechte weer en/of de duisternis? We kunnen het nog niet zeggen.”