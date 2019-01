Defect verkeerslicht aanleiding voor ongeval op Lambermontlaan Jasmijn Van Raemdonck

29 januari 2019

19u16 0 Brussel De grootmoeder en haar twee kleinkinderen die maandagochtend werden aangereden op de Lambermontlaan zijn niet langer in levensgevaar. Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat het ongeval kon gebeuren door een defect aan de verkeerslichten.

Het ongeval deed zich voor op maandagochtend rond 7.30 uur. De grootmoeder en haar twee kinderen werden daar gegrepen door een auto en verkeerden een tijdlang in levensgevaar. Ondertussen is hun toestand wel gestabiliseerd.

Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek blijkt dat de oorzaak van het ongeval een defect verkeerslicht was. De drukknop werkte niet, waardoor het licht niet op groen sprong. Wellicht heeft de grootmoeder, die de tram zag aankomen, beslist om dan toch over te steken waarna het trio gegrepen werd door een auto.

Gesprongen zekering

Brussel Mobiliteit was niet op de hoogte van het defecte verkeerslicht. “Wij hebben gisterenavond pas vernomen dat het verkeerslicht niet wekte”, vertelt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “Daarop hebben wij een technicus ter plaatse gestuurd.” Die loste het defect dinsdagmorgen op. Volgens Paemen ging het om een probleem met de zekering van het verkeerslicht. “Die was gesprongen door de hevige regenval van de afgelopen dagen.” Later deze week zal Brussel Mobiliteit het volledige verkeerslicht vervangen. “Wij willen er absoluut voor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren”, aldus nog Paemen. Zij doet nog een oproep aan de Brusselaars om dergelijke problemen zo snel mogelijk te melden. “Mensen kunnen hiervoor terecht bij de politie of kunnen defecten melden via de app ‘Fix My Street’.

Wie verantwoordelijk is voor het ongeval, is nog niet duidelijk. Dat zal het onderzoek van de politiezone Brussel-Noord moeten uitwijzen. Wel is al vastgesteld dat de bestuurder van de wagen niet onder invloed was van alcohol of drugs.